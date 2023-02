Lucros da Mapfre caíram para 642,1 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Fevereiro, 2023 • 09:27 Partilhar este artigo Facebook

A Mapfre obteve um lucro líquido atribuído de 642,1 milhões de euros em 2022, menos 16,1% do que em 2021, que a empresa atribui ao impacto das altas taxas de inflação, bem como ao aumento dos acidentes automóveis e catástrofes.

A companhia refere o impacto que as despesas motivadas pela seca na bacia do rio Paraná no Brasil e no Paraguai tiveram nas contas do grupo, que ultrapassaram os 112 milhões de euros.

Por sua vez, as receitas cresceram 8,3% e atingiram 29.510 milhões de euros.

Da mesma forma, os prémios também aumentaram 10,8% e ultrapassaram 24.540 milhões de euros, graças a uma "melhoria geral do negócio de seguros" em praticamente todas as regiões onde opera, especialmente na América Latina e América do Norte, bem como à boa evolução do resseguro.

Segundo explica a empresa, esta evolução dos prémios foi influenciada pela ausência da apólice extraordinária bianual no México (477 milhões de euros em 2021), pela venda do Bankia Vida, que em 2021 contribuiu com 159 milhões de euros, bem como pela valorização das moedas face ao euro em 2022.

O rácio combinado do grupo, que mede a rentabilidade técnica dos seguros Não Vida, aumentou para 98%, afetado pelo crescimento da sinistralidade no ramo automóvel, devido à inflação elevada e à maior mobilidade dos segurados face a 2021, ano em que ainda existiam restrições devido à pandemia.

O ativo dos fundos de pensões situou-se em 5.701 milhões de euros no final do ano, enquanto os fundos de investimento cresceram 2,3%, para 5.526 milhões de euros.

O rácio Solvência II, no final de setembro de 2022, situou-se em 216,8%, com 84% de capital de qualidade máxima (nível 1).

Nos Seguros gerais, os prémios cresceram 12,7% em 2022 e atingiram os 20.508 milhões de euros.

A Mapfre RE, que inclui resseguro e grandes riscos, obteve um lucro de 143 milhões (-5,4%), em parte devido ao efeito das secas na bacia do rio Paraná no Brasil e no Paraguai.

A unidade de Assistência reduziu as suas receitas em 22,8%, para 432 milhões de euros, fruto da intensa reestruturação realizada nos últimos anos, explica a Mapfre, que recorda que após a saída da Austrália, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Grécia , Indonésia, Jordânia e Turquia lançaram este ano uma nova marca -- Mawdy -, com foco na Europa e América Latina.

Em termos regionais, a zona ibérica (Espanha e Portugal) contribuiu com 7.626 milhões de euros em prémios, mais 0,4%, dos quais 7.367 milhões foram obtidos em Espanha, menos 1,3% devido à ausência do Bankia Vida.