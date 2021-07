Lucros da Navigator cresceram 46,3% para 64,4 milhões de euros

Navigator © Direitos Reservados

A Navigator encerrou o primeiro semestre com lucros de 64,4 milhões de euros, um aumento de 46,3% face ao período homólogo. O volume de negócios cresceu 2,8% para 714,7 milhões e o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) registou um acréscimo de 7,4% para 150,5 milhões.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa indica que vendeu, nos primeiros seis meses do ano, 700 mil toneladas de papel, um aumento de 17%, enquanto as vendas de pasta caíram 21% para 152 mil toneladas. Já o tissue ficou em linha com o semestre homólogo, nas 52 mil toneladas. O aumento dos volumes de papel compensou o nível mais baixo de preços, admite a companhia.

Os investimentos no semestre totalizaram 32,8 milhões - essencialmente de manutenção e ambientais -, um valor que fica 15,9% abaixo do realizado o ano passado.

"Em linha com o seu objetivo de criação de valor sustentável e de contribuir para a redução de utilização dos plásticos através da sua substituição por materiais sustentáveis, a Navigator deu mais um passo importante na sua estratégia de diversificação, entrando numa nova área de negócio e desenvolvendo um conjunto de produtos dirigidos ao segmento de packaging", destaca o comunicado.

O primeiro semestre foi, ainda, marcado por uma "redução relevante" do endividamento líquido da Navigator face ao final de 2020 e ao período homólogo, "apesar do pagamento de 100 milhões de euros de dividendos verificado no primeiro semestre".

Para 5 de agosto está prevista a emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 100 milhões, com maturidade de cinco anos, por contrapartida do reembolso antecipado de um financiamento no mesmo montante, válido até 2023. "Esta operação contribuirá para a extensão da vida média da dívida do grupo, bem como para a redição do custo de financiamento da empresa", sublinha.