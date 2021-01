Lucros da Navigator recuam 35% em 2020 para 109 milhões de euros

grupo portucel soporcel nova maquina, setubal direitos reservados

A Navigator terminou 2020 com lucros de 109 milhões de euros, menos 35,1% na comparação com 2019.. A empresa liderada por António Redondo foi penalizada pela descida de 17,9% nas vendas. A pandemia só não provocou maiores prejuízos à papeleira devido à travagem do investimento, segundo os resultados comunicados esta segunda-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As vendas totais da Navigator caíram 17,9%, para 1,385 mil milhões de euros. O negócio do papel representou perto de 68% das receitas da empresa, menos três pontos percentuais face a 2019. Por outro lado, ganharam quota de mercado as vendas de pasta (de 10% para 11% do total) e de tissue - usado nos lenços de papel - (de 8% para 10%). As vendas de energia mantiveram o peso de 10%.

O ano ficou marcado pela queda expressiva no consumo global de papel em resultado da pandemia do Covid-19, sobretudo no segundo trimestre, tendo-se assistido no terceiro e quarto trimestres a uma recuperação expressiva, particularmente na Europa.

A Empresa conseguiu atenuar a quebra de vendas de UWF através de uma maior diversificação do seu negócio, com crescimento nas vendas de pasta e de tissue.