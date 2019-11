Lucros da NOS crescem 10,4% até setembro para 138 milhões

Operadora de telecomunicações apresentou resultados do terceiro trimestre. Receitas cresceram 1,5% até ao final de setembro em comparação com igual período de 2018.

Nos primeiros nove meses do ano a operadora liderada por Miguel Almeida apresentou um resultado líquido consolidado de 138,1 milhões de euros, um aumento de 10,4% face ao mesmo período do ano passado.

Já as receitas somaram 1,185 mil milhões de euros, um crescimento homólogo de 1,5%. A contribuir para essa subida, explica a empresa em comunicado, esteve “a área de telecomunicações e audiovisuais”.

O segmento de Cinema e Audiovisuais “registou uma forte recuperação no segundo e terceiros trimestres deste ano, contribuindo para um crescimento das receitas no acumulado dos nove meses de 8,3% para 88,4 milhões de euros”, explica a empresa.

Em termos de bilhetes de cinema vendidos, o terceiro trimestre foi mesmo o melhor de sempre, diz a NOS, com um aumento de 16,2%. No acumulado até setembro e em comparação com igual período de 2018, o aumento foi de 8,1%, com 6,861 milhões de bilhetes vendidos.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da empresa atingiu 505,3 milhões de euros, uma subida de 2,8% em termos homólogos, sendo que a margem EBITDA melhorou 0,5 pontos percentuais (p.p.)para 42,6%.

“Este resultado justifica-se sobretudo pelo aumento do número de serviços e por ganhos de eficiência significativos”, adiantou o grupo na mesma nota.

A NOS sublinha o forte investimento realizado até setembro, em particular na área das telecomunicações, com a expansão das redes de comunicação de nova geração fixa e móvel. No total foram investidos 275 milhões de euros, dos quais 92,2 milhões só no terceiro trimestre, entre julho e setembro.

A cobertura da rede fixa atingiu 4,609 milhões de casas, mais 332 mil face a 2018, até setembro.

Na rede móvel, a operadora investiu na cobertura de Matosinhos com tecnologia 5G.

O número de serviços da NOS aumentou em 104 mil, para 9,653 milhões. Os serviços móveis cresceram em 47 mil, e o número de clientes de televisão por subscrição de acesso fixo reforçou-se em 35 mil, para um total de 1,347 milhões no final de setembro.