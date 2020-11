Lucros da NOS recuam 42,7%, para 79,1 milhões, até setembro

Miguel Almeida, CEO NOS © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A NOS fechou setembro com lucros de 79,1 milhões de euros até setembro, uma quebra de 42,7% face aos primeiros nove meses do ano passado. A operadora registou uma descida de 7,2%, para 1,013.6 milhões de euros, nas receitas de exploração, com as de telecomunicações a diminuir 3,8%, para 995,5 milhões.

No terceiro trimestre, a quebra de receitas de exploração - menos 6,4% para 346.9 milhões - e de lucros - menos 7,9% para 44.1 milhões - já não é tão acentuada. Para Miguel Almeida, CEO da NOS, resultados do trimestre "marca o início da recuperação da NOS após um período intensamente marcado pela pandemia covid-19.

"Essa recuperação fez-se sentir num nível intenso de captação de mais clientes e serviços, bem como numa melhoria relativa das receitas, ainda em quebra de 1,4%, mas longe da quebra de 7,8% verificada no trimestre anterior", diz Miguel Almeida, citado em comunicado.

"Neste período, a NOS acelerou o seu investimento, que atingiu 97,8 milhões de euros, reforçando a capacidade e resiliência das suas redes de comunicações, e aumentando o número de casas com redes de nova geração para 4,8 milhões. O forte investimento realizado numa conjuntura adversa mostra, mais uma vez, o compromisso da NOS em entregar aos portugueses a melhor experiência de comunicações e entretenimento, ao mesmo tempo que aposta num serviço ao cliente cada vez mais eficiente", continua.

"A nossa área de cinema e audiovisuais mostrou apenas uma ténue recuperação. A reabertura das salas efetuou-se no início de julho com muitas limitações, de forma a assegurar total segurança para espectadores e colaboradores. O adiamento de lançamento de novos filmes obrigou a uma alteração significativa no planeamento de 2020", lamenta o gestor.

"Já no decorrer do quarto trimestre, concluímos com sucesso um acordo para a partilha de rede Móvel ativa e passiva, que permitirá um desenvolvimento mais rápido de redes mais eficientes, abrangentes e sustentáveis. Uma parceria histórica, que vai permitir dar um contributo decisivo para a inclusão e coesão territorial do país", destaca.

"O agravamento da pandemia coloca, uma vez mais, a Empresa à prova no desenvolvimento das suas atividades. Mas, à semelhança do que se verificou na fase mais difícil de confinamento, a resposta da NOS será irrepreensível. Estamos preparados para garantir às famílias, empresas e instituições o fornecimento das melhores soluções de comunicação e entretenimento, salvaguardando a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores e parceiros, que têm mostrado uma capacidade de superação e entrega excecionais", assegura o CEO da NOS.

Investimento global: 269,6 milhões até setembro

Até setembro a NOS diz ter mantido um " forte investimento", em particular na área de telecomunicações. "Os investimentos centraram-se, sobretudo, na expansão das suas redes de comunicação de nova geração fixa e móvel, criando condições para uma melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes. O Capex Total do Grupo, excluindo os contratos de leasing, atingiu 269,6 milhões de euros, dos quais 97,8 milhões realizado no terceiro trimestre", adianta nas contas da companhia.

"A dívida financeira líquida situou-se nos 771,5 milhões de euros, menos 29,2% do que no final de setembro de 2019, representando 1,4x o EBITDA Após Leasings, um rácio conservador face às congéneres do setor. A redução acentuada da dívida financeira líquida relaciona-se com o recebimento do pagamento proveniente da alienação da NOS Towering".

Em setembro, a NOS concluíu o acordo para a venda de 100% do capital social da NOS Towering S.A. à Cellnex, "abrangendo a alienação de aproximadamente 2.000 sites (torres e rooftops) e um acordo de longo prazo que concerne a prestação, por parte da Cellnex, de serviços de hosting da rede ativa da NOS nas infraestruturas passivas adquiridas, pelo período de 15 anos renovável automaticamente por iguais períodos". O acordo prevê ainda um aumento de perímetro de até 400 sites adicionais ao longo dos próximos 6 anos. "O valor potencial da transação poderá ascender a 550 milhões de euros ao longo dos próximos 6 anos, com um pagamento inicial de aproximadamente 375 milhões de euros, cujo recebimento já ocorreu no final do 3T20."

Cinemas e perda de receitas e roaming continuam a impactar trimestre

Apesar de "significativamente menor" o impacto da pandemia resultados operacionais e financeiros no terceiro trimestre ainda se fizeram sentir, sobretudo "os níveis muito fracos de audiência nos cinemas devido ao adiamento continuado dos lançamentos dos principais filmes, o decréscimo anual das receitas de roaming devido à diminuição das viagens a nível mundial e alguma preocupação remancescente acerca da resiliência de algumas contas B2B, em particular das empresas mais expostas ao setor do turismo e hospitalidade", explia a operadora.