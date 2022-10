Lucros da Parpública aumentam 43,7% para 80,9 milhões de euros no primeiro semestre

Sede da Parpública © DR

O resultado líquido do Grupo Parpública aumentou 43,7% no primeiro semestre deste ano para 80,9 milhões de euros, face ao período homólogo, segundo o relatório e contas publicado esta sexta-feira na CMVM. No primeiro semestre do ano passado, cifrava-se nos 56,3 milhões de euros.

O grupo destaca que no primeiro semestre "todos os segmentos de negócio alcançaram resultados positivos". Numa conjuntura marcada pela pandemia de covid-19 e pela guerra na Ucrância, "esta evolução financeira foi alcançada num contexto macroeconómico desafiante, marcado pela pressão sobre os preços dos produtos energéticos e de matérias-primas, pelos desequilíbrios entre a procura e a oferta", explica a Parpública.

No final do primeiro semestre, a dívida financeira consolidada do grupo era de 1,8 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 193,4 milhões de euros face ao final de 2021. "A contínua redução da dívida nos últimos anos, com a correspondente diminuição dos encargos suportados - os quais no período em análise se situaram nos 20,9 milhões de euros, contra 34,4 milhões de euros verificados no semestre homólogo de 2021 -, tem sido um fator relevante para a melhoria dos resultados do grupo", lê-se num comunicado.

Já no que diz respeito à holding Parpública, o resultado líquido foi de 36,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, comparando com os 27.7 milhões de euros em igual período do ano passado.

A Parpública prevê para o segundo semestre, "caraterizado por incerteza e risco relativamente ao cenário macroeconómico", que irá prosseguir "o acompanhamento próximo e efetivo das suas participadas, procurando explorar as sinergias corporativas entre estas, para além do apoio à Tutela e ao acionista, e para o qual o desenvolvimento do Centro de Conhecimento e Competências desempenhará um papel relevante".