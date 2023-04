Lucros da Real Vida Seguros crescem 70% em 2022 para 10,3 milhões de euros

© DR.

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Abril, 2023 • 20:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Real Vida Seguros fechou o ano de 2022 com resultados líquidos de 10,3 milhões de euros, um aumento de 70% em relação ao ano anterior, indicou a empresa em comunicado.

O grupo adiantou que encerrou "o ano de 2022 com um volume de receita processada de 146 milhões de euros e um resultado líquido de 10,3 milhões de euros, que significa um crescimento superior a 70% face ao valor registado em 2021".

Segundo a empresa, "num ano caracterizado por um contexto difícil e complexo, marcado pelo início da guerra na Ucrânia e pela forte turbulência nos mercados financeiros, com um rápido aumento das taxas de juro e dos níveis de inflação, a companhia manteve um elevado nível de crescimento na generalidade das áreas de negócio, reforçando as quotas de mercado nos segmentos de onde atua".

O grupo destacou "o excelente desempenho na área dos seguros de Vida Risco" a sua principal área de negócio, "que no ano de 2022 teve um crescimento de 18,5% no volume de receita processada, comparativamente com a globalidade do setor que teve um crescimento de apenas 1,9%, o que se traduz numa quota mercado próxima dos 4%", assegurou.

Segundo a empresa, o crescimento do seu volume de negócios e resultados "foi também acompanhado pela manutenção de elevados níveis da margem de solvência, com este indicador a registar o valor de 190% no final do ano".

"O ano de 2022 foi, assim, mais um ano em que a Real Vida deu continuidade à trajetória de crescimento e reforço dos seus principais indicadores de solidez, económicos e financeiros", concluiu.