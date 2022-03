Lucros da REN caíram 11,1% para 97,2 milhões em 2021

A REN - Redes Energéticas Nacionais anunciou esta quinta-feira que registou um lucro de 97,2 milhões de euros, em 2021, o que representa um decréscimo homólogo de 11,1%. A energética liderada por Rodrigo Costa vai propor dividendos de 15,4 cêntimos por ação aos acionistas.

"O resultado líquido atingiu 97,2 milhões de euros (um decréscimo de 11,1% vs 2020), maioritariamente devido ao menor EBITDA e aumento dos impostos sobre o rendimento, parcialmente compensados por resultados financeiros mais elevados (aumento de 4,2 milhões para -€42,6 milhões)", lê-se no relatório de contas enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ascendeu a 460,8 milhões de euros, menos 2% face ao valor registado em 2020.

A energética justifica a desaceleração dos lucros com a diminuição do EBITDA e maior peso dos impostos nas contas finais.

"Este resultado foi influenciado por uma redução tanto do RAB [[base regulada de ativos] como das taxas de remuneração (-3,4 milhões de euros); pelo decréscimo do IREI (Incentivo para a Eficiência Económica dos Investimentos) em menos 5,1 milhões de euros e pela contribuição negativa do OPEX [capital utilizado para manter ou melhorar os bens físicos de uma empresa], devido a custos de eletricidade mais elevados", lê-se.

[Em atualização]