Lucros da REN caíram 8,1% em 2020 para 109,2 ME

O grupo salientou que esta queda aconteceu, "apesar da melhoria dos resultados financeiros, que baixaram 5,7 milhões de euros para -46,8 milhões de euros, principalmente devido a um menor custo da dívida (redução de 2,1% para 1,8%), a um aumento dos dividendos recebidos (mais 400 mil euros) e a uma taxa efetiva de impostos mais baixa. A dívida líquida também recuou 3% para 2,741.9 milhões de euros", de acordo com a mesma nota.

"A REN continuou a ser penalizada pela CESE [Contribuição Extraordinária do Setor Energético], que desde 2020 também se aplica à Portgás, e que registou um aumento de 3,7 milhões de euros, totalizando 28,1 milhões de euros", disse o grupo.

"A taxa efetiva de imposto situou-se nos 40%, um valor semelhante ao de 2019. Desde o seu início, o peso da CESE nas contas da REN já ascende a 180 milhões de euros", acrescenta a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) baixou 3,3% para 470,2 milhões de euros, indicou a REN, salientando que "para este resultado contribuíram a menor remuneração dos ativos (-23,8 milhões de euros devido à descida das taxas da dívida soberana e aos novos parâmetros no quadro regulatório do gás) e uma menor contribuição do OPEX".

Ainda assim, o EBIDTA foi "positivamente influenciado pelo negócio internacional, nomeadamente pela consolidação da Transemel no Chile", lê-se na mesma nota.