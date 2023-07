Lucros da REN crescem 37,5% no primeiro semestre para 63 milhões de euros

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Julho, 2023 • 17:17 Partilhar este artigo Facebook

A REN registou, no primeiro semestre deste ano, um lucro líquido de 63 milhões de euros, um crescimento de 37,5% face ao período homólogo, adiantou hoje a empresa, em comunicado.

"Este resultado beneficiou de um robusto desempenho operacional, da redução dos custos operacionais e da contribuição da atividade internacional", destacou a empresa, na mesma nota.

Segundo a REN, em comparação com o primeiro semestre de 2022, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) aumentou 11,1% para 264,9 milhões de euros, "refletindo contribuições positivas tanto da atividade doméstica (+19,6 milhões de euros), como da atividade no Chile (+6,9 milhões de euros, via Transemel e Electrogas)".