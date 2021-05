Lucros da REN cresceram 4,4% para 4,5 milhões no primeiro trimestre

© AP

A REN - Redes Energéticas Nacionais fechou o primeiro trimestre com lucros de 4,5 milhões de euros, um crescimento homólogo de 4,4%. A melhoria dos resultados financeiros em 2,9 milhões (embora mantendo-se negativos em 10,8 milhões de euros) e o reconhecimento integral da Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE) de 2021 no montante de 27,1 milhões de euros, contribuíram para este resultado.

Em comunicado, a empresa dá conta que, nos primeiros três meses do ano, a dívida líquida teve uma "evolução favorável", com uma redução de 7,4% para 2.548 milhões de euros. Já o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 3,8% para 114,4 milhões, um valor influenciado por uma remuneração menor do RAB (Base de Ativos Regulada), inferior em 2,5 milhões de euros, e uma menor contribuição do OPEX (despesas operacionais) devido ao aumento dos custos de manutenção em 1,4 milhões, "em grande parte trabalhos de proteção contra fogos rurais e de reflorestação das faixas".

Já o investimento no período (CAPEX) aumentou 17,8% para 31,8 milhões. São 4,8 milhões de euros a mais do que no período homólogo. Já as transferências para a Base de Ativos Regulada cresceram 2,8 milhões, para 7,7 milhões de euros, um aumento de 57%. Destaca, ainda, a REN que a pandemia "continua a ter impacto na atividade da empresa, criando alguns atrasos nos projetos em desenvolvimento".

Em abril, no início do segundo trimestre, a REN realizou a sua primeira emissão de "Green Bonds", no valor de 300 milhões, com maturidade de 8 anos, e uma procura cinco vezes superior à oferta. Em relação às energias renováveis, a REN assinou acordos bilaterais para a ligação à rede de 14 centrais solares que vão totalizar uma capacidade instalada solar de 3,5 GW.

O consumo de eletricidade manteve-se inalterado, com um recuo de 0,5%, mas o de gás natural decresceu 13,9%, correspondentes a menos 2,4 TWh, "o que é consistente com uma maior quantidade de energia a partir de fontes renováveis". No entanto, neste trimestre o Sistema Nacional atingiu um novo máximo mensal de exportação de gás natural, com 828 GWh, e também o maior valor diário de sempre com 47,7 GWh.

A produção renovável abasteceu 78,7% do consumo de energia elétrica, mais 10 pontos percentuais face ao primeiro trimestre de 2020. Mas chegou a atingir 88% durante o mês de fevereiro, o valor mais elevado desde abril de 1979. Embora ainda sem uma quota muito significativa, a energia fotovoltaica continua a crescer. Atingiu, a 21 de março, a maior ponta de sempre com 750 MW.

No comunicado, a REN destaca ainda que apresentou, em março, uma "solução inovadora a nível mundial" que vai permitir, em breve, o carregamento de veículos elétricos através das Redes de Transporte de Eletricidade Muito Alta Tensão (MAT), um sistema "eficaz em termos de custos e tempo de carregamento" face às soluções tradicionais, garante.

No primeiro trimestre, a REN integrou a Hydrogen Europe, instituição que representa a nível europeu o setor do hidrogénio e de Fuel Cell.