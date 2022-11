Lucros da REN subiram 19,1% para 81,4 milhões de euros

© EPA/KIM LUDBROOK

A REN - Redes Energéticas Nacionais fechou os primeiros nove meses do ano com lucros de 81,4 milhões de euros, mais 13,1 milhões do que em igual período de 2021, o que representa um crescimento de 19,1%. Em comunicado, a empresa explica que esta performance foi possível, "apesar do aumento nos impostos pagos, especialmente a CESE - Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, que totalizou um milhão de euros", apontando como "decisivos" os contributos positivos do EBIT, de mais 11,5 milhões de euros, e a melhoria dos resultados financeiros, em mais 5,3 milhões.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 5,1% para 360,9 milhões de euros, o que a empresa justifica com o crescimento de 12,5 milhões de euros do EBITDA doméstico, a par do reflexo de uma "maior remuneração" dos ativos e dos custos operacionais (+16,4 milhões de euros).

No comunicado, a REN dá conta que a área internacional teve também "reflexo positivo" no EBIDTA, especialmente a Electrogas (+3,5 milhões). Em sentido contrário, a afetar negativamente o EBIDTA esteve o "aumento dos custos operacionais, nomeadamente os gastos de eletricidade no Terminal de GNL de Sines", de mais 7,9 milhões.

"Recorde-se que a atividade da REN não compreende a compra ou venda de qualquer tipo de energia, pelo que apenas como consumidora é afetada pelas oscilações de preços dos combustíveis", sublinha a empresa no documento.

O investimento caiu 11,1% face a setembro de 2021, atingindo 126 milhões de euros..

Nos primeiros nove meses do ano, a produção renovável abasteceu 44,4% do consumo de eletricidade, repartida pela eólica (23%), hidroelétrica (9%), biomassa (7%) e fotovoltaica (6%), explica a REN. A produção a gás natural abasteceu 33% do consumo e os restantes 22% foram energia importada.

Até setembro, o índice de produtibilidade hidroelétrica registou 0,37 (média histórica de 1), o de produtibilidade eólica 0,96 e o de produtibilidade solar 1,10. A produção fotovoltaica continua a manter um crescimento significativo, próximos dos 50%, relacionado com o aumento da potência instalada, com pontas acima de 1300 MW.

Quanto ao consumo de gás natural, caiu 1,2% em termos homólogos, "resultado de uma quebra de 21% no segmento convencional e de um crescimento de 38% no segmento de produção de energia elétrica", adianta a REN.