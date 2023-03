Lucros da Schindler caem 26% para 662 milhões de euros em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Março, 2023 • 14:00 Partilhar este artigo Facebook

A Schindler obteve um lucro de 659 milhões francos suíços (662 milhões de euros) em 2022, menos 26% que no ano anterior, anunciou esta terça-feira a empresa.

Num comunicado divulgado, a Schindler afirma que as receitas aumentaram em 1,0% para 11 346 milhões de francos suíços, enquanto o volume de encomendas diminuiu em 1,7% para 11 961 milhões de francos suíços.

"Ao longo de 2022 concentrámo-nos na resolução de questões herdadas de anos anteriores e na adaptação do nosso negócio às condições de mercado em rápida mudança", disse Silvio Napoli, presidente e CEO (Chief Executive Officer) da Schindler.

"A recuperação está em curso, tal como indicado pelas melhorias dos últimos dois trimestres. O próximo passo será o relançamento da nossa plataforma simplificada de elevadores modulares. Com um maior foco nas nossas ações estratégicas em todas as nossas linhas de negócio, promoveremos valor para o cliente, através da digitalização, sustentabilidade e melhoria da experiência do cliente".