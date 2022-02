Lucros da seguradora Axa mais do que duplicam para 7,3 mil ME em 2021

Axa obteve 7.294 milhões de euros de lucro no ano passado © Pixabay

A Axa obteve 7.294 milhões de euros de lucro no ano passado, mais do dobro do resultado de 2020, anunciou hoje a seguradora francesa.

Este aumento é explicado sobretudo pela melhoria dos resultados operacionais, que cresceram 59% (61% em dados comparáveis) para 6.762 milhões de euros, mas também pela reavaliação dos ativos financeiros devido à evolução favorável dos mercados acionistas e pelo aumento das mais-valias, explicou a AXA em comunicado.

Especificamente, a atividade de seguros de danos materiais contribuiu para o resultado operacional com 4.059 milhões de euros, um aumento de 147% face ao ano anterior (em 2020 esta área de negócio foi muito afetada pelas reclamações relacionadas com a covid-19).

Contribuíram também para o resultado operacional o negócio de seguros de vida, poupança e pensões, com 2.380 milhões de euros (mais 2%), o negócio de saúde com 684 milhões (menos 1%) e o negócio de gestão de ativos com 348 milhões (mais 25%).

Quanto ao volume de negócios, este cresceu 3% em termos brutos (6% em dados comparáveis) para 99.931 milhões de euros.

O presidente executivo da Axa, Thomas Buberl, considerou "excelente" o resultado de 2021 e indicou que o conselho de administração vai propor a distribuição de um dividendo de 1,54 euros por ação, o que significa mais 8% do que no ano passado e corresponde a 56% do resultado.

No que diz respeito às perspetivas, a administração considera que será alcançada a meta de um crescimento médio de 3% a 7% no lucro médio por ação entre 2020 e 2023 e que também será ultrapassada a meta de 14.000 milhões de euros em tesouraria acumulados entre 2021 e 2023.

A Axa atua em Portugal através da Axa Portugal.