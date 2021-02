Lucros da Semapa caem 12,6% para 142 milhões em 2020

Semapa © D.R.

A Semapa registou 142,2 milhões de euros de resultado líquido consolidado no exercício de 2020, um decréscimo de 12,6% face a 2019. Os lucros atribuíveis aos acionistas totalizaram 106,6 milhões, uma descida de 14,1%. A redução do EBITDA e os efeitos cambiais negativos do real brasileiro justificam esta performance, diz o grupo nno comunicado de apresentação das contas de 2020.

O volume de negócios atingiu os 1 867 milhões de euros no ano passado, uma quebra de 16,2% face ao exercício homólogo. O negócio da pasta e papel (Navigator) apresentou vendas de 1 385 milhões, o cimento (Secil) totalizou 451 milhões e a atividade do ambiente (ETSA) gerou uma faturação de 31 milhões.

As exportações e vendas nos mercados externos representaram 1 335,4 milhões de euros, ou seja, 71,5% do volume de negócios.

O EBITDA (lucros antes de impostos, juros e amortizações) gerado no ano 2020 cifrou-se nos 419,3 milhões de euros, uma quebra de 13,9% face a 2019. O negócio da pasta e papel contribuiu com 285,5 milhões, o do cimento com 123,6 milhões e o do ambiente com 10,1 milhões. Neste indicador, a atividade do cimento registou uma evolução positiva, com um aumento do EBITDA em 15,3%, com foco nos mercados de Portugal e Espanha.

A Semapa realça no comunicado que "desde o início da pandemia todos os segmentos de negócio fizeram um esforço acrescido de otimização de custos com resultados muito relevantes, em particular no segmento de Pasta e Papel (redução de cerca de 47 milhões de euros nos custos fixos)".

No ano passado, o grupo realizou um investimento bruto de perto de 110,4 milhões de euros, com destaque para o segmento pasta e papel com 81 milhões de euros, dos quais 25 milhões de euros em projetos ambientais.

"A nova caldeira de biomassa na Figueira da Foz, com um investimento total de 55 milhões de euros ao longo de 2019 e 2020, arrancou com testes em 2020, e representa o primeiro e mais relevante passo no roteiro de descarbonização da Navigator", sublinha o grupo em comunicado. Com este investimento, será possível reduzir as emissões de CO2 em mais de 30% em 2021.

O grupo Semapa fechou 2020 com uma dívida líquida remunerada consolidada de 1 215,5 milhões de euros, inferior em 255,1 milhões de euros quando comparada com o final de 2019.