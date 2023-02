Lucros da Semapa cresceram 55% para 307,1 milhões de euros

A Navigator contribuiu com 79% do volume de faturação do grupo Semapa, num total de 2.464 milhões de euros (mais 54,4% do que em 2021) © DR

Os lucros da Semapa cresceram 55% em 2022 para 307,1 milhões de euros, contra os 198,1 milhões do ano anterior. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a holding da família Queiroz Pereira, que controla empresas como a Navigator, a Secil e a ETSA, dá conta que o volume de negócios consolidado do grupo foi de 3.122 milhões de euros, mais 46,5% do que no período homólogo.

A Navigator contribuiu com 2.464 milhões, mais 54,4% do que em 2021, enquanto as vendas da Secil aumentaram 21,6% para 603 milhões e as da ETSA cresceram 36,7% para 54,6 milhões de euros.

Mais de 75% da faturação da Semapa foi obtida em mercados externos, com as exportações a totalizarem 2.360,6 milhões. O EBITDA (resultado antes de encargos com juros, impostos, depreciações e amortizações) cresceu 75,8% para 894,2 milhões.

"O aumento do EBITDA foi impulsionado pelo crescimento da Navigator, beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, bem como da evolução favorável dos preços de venda do papel UWF estabelecidos nos mercados internacionais. Do EBITDA da Secil destaca-se a performance de Portugal e Brasil e o impacto negativo provocado pelo aumento dos custos de produção, sobretudo energéticos e o decréscimo na venda de licenças de emissão de CO2.", destaca a empresa em comunicado.

Em causa está um EBITDA de 736,4 milhões da Navigator, que mais do que duplicou face ao ano anterior, e de 19,3 milhões na ETSA, que cresceu 32,3%. Já o EBITDA da Secil caiu 0,8% para 138,7 milhões.

Em termos de investimentos, refere a holding que aumentaram 51,5% para 192,7 milhões de euros, com o grupo a manter o "empenho na progressiva descarbonização das suas unidades de negócio e no aumento da competitividade das suas operações". Já a dívida líquida remunerada consolidada era de 794,2 milhões no final do exercício, menos 221,4 milhões do que no ano anterior.

O conselho de administração vai propor à assembleia de acionista a distribuição de um dividendo de 0,95 euros por ação, num valor total de 75,9 milhões de euros.