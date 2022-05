Lucros da Semapa cresceram 65% no primeiro trimestre para 42 milhões de euros

© Semapa

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Maio, 2022 • 19:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Semapa registou, no primeiro trimestre deste ano, lucros de 42 milhões de euros, uma subida de 65% em relação a igual período do ano passado, indicou, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a empresa, "o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no final do 1º trimestre de 2022 atingiu os 42,0 milhões de euros (vs. 25,4 milhões de euros em 2021)", sendo que o aumento do EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) em 47,2 milhões de euros, "bem como a melhoria dos resultados financeiros (7,7 milhões de euros), embora negativamente influenciado pela função fiscal (-26,7 milhões de euros), resultou no referido aumento", destacou.

De acordo com a informação divulgada pela Semapa, o volume de negócios consolidado no 1.º trimestre de 2022 foi "de 641,8 milhões de euros (vs. 463,7 milhões de euros no 1.º trimestre de 2021 e 616,1 milhões de euros no 4.º trimestre)".