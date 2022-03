Cláudia Azevedo, CEO do grupo Sonae © Amin Chaar/Global Imagens

A Sonae fechou o ano de 2021 com um resultado líquido de 268 milhões de euros, bem acima dos 71 milhões registados no ano anterior e um recorde dos últimos oito anos. O grupo liderado por Cláudia Azevedo atingiu também valores históricos ao nível do volume de negócios consolidado, tendo superado os sete mil milhões de euros.