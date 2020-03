Lucros da Sonae recuam 20% em 2019 devido a fatores extraordinários

Os lucros da Sonae caíram 20% em 2019 para 165 milhões de euros. Só que a diminuição dos ganhos do grupo retalhista deveu-se sobretudo a fatores extraordinários e não a qualquer quebra de rentabilidade. Na primeira apresentação de resultados anuais da Sonae como presidente executiva, Cláudia Azevedo fala ainda sobre o heroísmo dos trabalhadores em época de novo coronavírus.

Entre os fatores extraordinários, destaque para as mais-valias registadas na venda da posição da Sonae IM (unidade de capital de risco) na tecnológica portuguesa Outsystems; na alienação de ativos pela Sonae Sierra (gestora dos centros comerciais) e nas operações de sale & leaseback (venda de imóveis para posterior aluguer) executadas pela Sonae MC (dona do Continente).

Sem estes fatores, avaliados em 104 milhões de euros, o resultado líquido “teria registado um crescimento expressivo” e os lucros do grupo da família Azevedo teriam ficado novamente acima do patamar dos 200 milhões de euros.

O grupo Sonae também reduziu a sua dívida em 167 milhões de euros (-12,7%), para 1,150 mil milhões de euros, com maturidade média superior a quatro anos. A dona do Continente refere também que já tem financiamento bancário assegurado para os próximos 18 meses.

O volume de negócios do grupo ascendeu aos 6,435 mil milhões de euros, mais 9,2% do que em 2018. Os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) cresceram 7,5%, para 695 milhões de euros.

Em 2019, a Sonae investiu um total de 399 milhões de euros, com destaque para a abertura de 124 lojas do Continente, Continente Bom Dia e Continental Bom Dia, a aquisição de 60% da rede de parafarmácias espanhola Arsenal, duas empresas de serviços e os investimentos da Sonae IM em empresas tecnológicas.

Entre as empresas do grupo Sonae, destaque para a Sonae MC. A marca que gere os super e hipermercados da Sonae registou um volume de negócios de 4,7 mil milhões de euros, mais 9% face a 2018. A rentabilidade da Sonae MC melhorou 0,4 pontos percentuais, para 10,2%.

Nota ainda para a Worten: graças à melhoria das vendas no Natal e na Black Friday em comparação com 2018, o volume de negócios no ano passado foi de 1,1 mil milhões de euros.

Os “heróis” da Covid-19

Na mensagem para os investidores, Cláudia Azevedo fala ainda sobre o esforço dos trabalhadores dos supermercados e lojas do grupo numa altura em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Os impactos da Covid-19 serão provavelmente profundos, generalizados e duradouros. Embora ainda estejamos no início do surto, posso desde já afirmar com orgulho que os nossos colaboradores estão a ser verdadeiros heróis. A Sonae desempenha um papel crítico em assegurar o acesso da população a vários produtos e serviços essenciais. As nossas equipas sabem disso e têm demonstrado um espírito e compromisso fantásticos nestes últimos dias. Continuaremos a fazer tudo o que pudermos para proteger os nossos colaboradores, enquanto damos resposta às necessidades das comunidades que servimos. Estou confiante de que iremos ultrapassar esta desafiante situação. A Sonae irá certamente esforçar-se por dar o seu contributo.”