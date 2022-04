Lucros da Total caem 15% para 4.700 milhões de euros no 1.º trimestre

TotalEnergies © AFP

A TotalEnergies obteve um lucro de 4.944 milhões de dólares (4.700 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 15% que em igual período de 2021 devido à guerra na Ucrânia, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a TotalEnergies explica que foi constituída uma provisão de 4.095 milhões de dólares por ter abandonado um projeto de gás em que esteve envolvida com a Rússia na região do Ártico devido à guerra na Ucrânia.

O grupo francês de energia disse que entre janeiro e março o resultado líquido ajustado, que não tem em conta itens não recorrentes como esta provisão, subiu para 8.977 milhões de dólares, quase triplicando os 3.003 milhões que tinha obtido no mesmo período de 2021.

A empresa refere ainda que este aumento se explica pela subida dos preços do petróleo e do gás, mas também pelo bom desempenho das atividades comerciais.

O preço de um barril de petróleo Brent nos primeiros três meses do ano foi de 102,2 dólares, mais 67% que no ano anterior, enquanto o preço do gás triplicou.

A TotalEnergies produziu o equivalente a 2,843 milhões de barris por dia de petróleo bruto e gás no trimestre, menos 1% do que no mesmo período em 2021.

O rendimento operacional líquido ajustado aumentou 2,7 vezes para 9.458 milhões de dólares.

Por negócio, a exploração e produção de hidrocarbonetos contribuiu com 5.015 milhões de dólares (mais 2,5 vezes que no primeiro trimestre de 2021), o gás, energias renováveis e energia 3.051 milhões de dólares (mais 3,1 vezes), a refinação e produtos químicos 1.120 milhões de dólares (mais 4,6 vezes) e comercialização e serviços 272 milhões de dólares (menos 4%).

A rendibilidade média do capital próprio da TotalEnergies aumentou para 21,8% no primeiro trimestre deste exercício, em comparação com 4,9% no mesmo período do ano passado e 16,9% no conjunto de 2021.

Nos primeiros três meses, a TotalEnergies gerou um fluxo de caixa de 7.617 milhões de euros, mais 36%.

A administração decidiu utilizar parte deste dinheiro para aumentar 5% o primeiro adiantamento intercalar de dividendos sobre os resultados de 2022 e para comprar até 3.000 milhões de euros em ações próprias no primeiro semestre do ano.