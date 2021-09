Lucros da Toyota Caetano aumentam mais de 8.600%, para 2,9 ME

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Setembro, 2021 • 19:53 Partilhar este artigo Facebook

Os lucros da Toyota Caetano aumentaram, no primeiro semestre, mais de 8.600%, em termos homólogos, de 34 mil euros para 2,9 milhões de euros, segundo um relatório e contas, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período, o volume de negócios aumentou 17,8%, face a igual período de 2020, para 185,7 milhões de euros e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) registou um crescimento de 41,4%, atingindo 17,3 milhões de euros, indicou a empresa do setor automóvel.

"O primeiro semestre de 2021 pautou-se pela continuidade da imprevisibilidade associada ao contexto pandémico mundial", adiantou a Toyota Caetano, no relatório.

"O início do plano de vacinação veio, no entanto, trazer esperança e alento para enfrentar as dificuldades vividas e os desafios que se avizinham", destacou a empresa, acrescentando que o setor em que insere "foi, sem dúvida, um dos mais afetados por este contexto".

"À forte quebra de atividade verificada neste grupo de empresas em 2020, seguiu-se uma recuperação plasmada num aumento de 17,8% no volume de negócios do primeiro semestre do corrente ano", realçou a empresa.

No mesmo documento, a Toyota Caetano revelou que "fruto do esforço de contenção e racionalização de recursos bem como do acesso a apoios disponibilizados tendentes a suportar as empresas no atual contexto pandémico, assistiu-se a uma melhoria nos resultados operacionais que, nos primeiros seis meses do corrente ano representam 4,1% das vendas, um aumento importante quando comparado com os 0,9% deste mesmo indicador no período homólogo do ano anterior", lê-se no relatório.

Ainda assim, "apesar do atrás referido, o desempenho verificado no 1.º semestre de 2021 ainda não nos permite atingir os valores alcançados nos anos de pré-pandemia", sublinhou a empresa.

Para o segundo semestre do ano, as expectativas da Toyota Caetano, "apesar da incerteza associada à evolução epidemiológica, são positivas, com a consolidação das melhorias que se verificaram nos primeiros meses do ano".

"É de salientar, no entanto, que os impactos da falta de fornecimento dos semicondutores na produção automóvel, está e irá afetar o abastecimento de viaturas, prejudicando o número de unidades a comercializar este segundo semestre", alertou.