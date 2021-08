Lucros da Toyota Motor crescem 465%

© D.R.

A Toyota Motor registou, no segundo trimestre do ano, um lucro líquido de 6,9 mil milhões de euros, mais 465,36% do que no ano passado, quando a pandemia atingiu duramente as suas vendas.

O maior fabricante mundial de veículos também alcançou um lucro bruto de exploração (EBITDA) 9,7 mil milhões de euros, um aumento de 963,62% em relação ao ano anterior.

Em Abril-Junho, o primeiro trimestre do ano fiscal do Japão, a Toyota conseguiu aumentar os seus lucros operacionais em mais de 7.000% para 7,704 milhões de euros.

Como tal, prevê um lucro líquido de cerca d 7,762 mil milhões de euros para todo o ano fiscal, mais 2,44% do que no ano anterior, indicou a emprensa em comunicado.