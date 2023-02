Lucros da Unilever crescem 24,9% em 2022 para 8300 milhões de euros

Unilever © AFP

Os lucros da Unilever registaram um crescimento de 24,9% em 2022, para 8,3 mil milhões de euros, face ao contabilizado no ano anterior, anunciou hoje a multinacional britânica de bens de consumo.

Este resultado foi alcançado num ano de recuperação do consumo das famílias e de subida acentuada dos preços dos produtos de consumo, refere a Unilever na apresentação dos resultados financeiros relativos a 2022.

As receitas, por sua vez, aumentaram 14,5% no ano passado, para 60,1 mil milhões de euros, sendo que todas as áreas de negócio apresentaram crescimentos.

Quanto ao resultado operacional subjacente, os números da Unilever apontam para um crescimento de 0,5% e um valor absoluto de 9,7 mil milhões de euros.

Além disso, a multinacional indicou que vai pagar 4,3 mil milhões de euros em dividendos aos acionistas em 2023.