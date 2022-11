Lucros do Abanca caem 33% para 141 milhões de euros até setembro

Banco espanhol divulgou resultados dos primeiros nove meses © Direitos Reservados

O banco espanhol Abanca obteve nos primeiros nove meses do ano um lucro atribuível de 141,4 milhões de euros, menos 32,6% do que no mesmo período de 2021, foi anunciado nesta quinta-feira.

De acordo com os resultados comunicados pelo Abanca, as receitas provenientes da prestação de serviços cresceram 9,7% para 210,9 milhões de euros, com um volume de negócios global de 107 mil milhões de euros.

Em termos de empréstimos e adiantamentos a clientes, o banco adicionou 46.044 milhões de euros no terceiro trimestre, contra 44.867 milhões em igual período de 2021, um aumento de 2,62%.

Após este período, acumulou 60.956 milhões de euros em fundos angariados nos primeiros nove meses, mais 3,61% do que os 58.830 milhões de euros em igual período de 2021.

A taxa de incumprimento foi de 1,9% no terceiro trimestre, que o Abanca considera "muito abaixo da média do sistema", com o mesmo valor de há um ano, embora melhor que os 2,1% dos dois trimestres anteriores deste mesmo ano.

O Abanca refere ainda que alcançou 79.000 novos clientes este ano e que durante este trimestre a estratégia de banca responsável centrou-se na responsabilidade social, educação financeira, educação universitária, empreendedorismo e sustentabilidade.