Lucros do Abanca crescem 164,8% no primeiro semestre para 277,5 milhões de euros

O banco espanhol Abanca teve lucros de 277,5 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 164,8% do que no mesmo período de 2022, revelou esta sexta-feira a instituição, que está presente no mercado português.

"Este resultado assenta no dinamismo da atividade de retalho e no sólido perfil financeiro do banco", disse o Abanca, num comunicado, em que revela os lucros de 277,5 milhões de euros entre janeiro e junho.

Estes lucros multiplicam por 2,6 vezes (mais 164,8%) os resultados que o Abanca teve no mesmo período de 2022, segundo a agência de notícias Europa Press, que seguiu hoje a conferência de imprensa de apresentação da atividade do banco no primeiro semestre.

O número de clientes do Abanca aumentou em 66 mil entre janeiro e junho no conjunto do mercado da Península Ibérica, sendo que 43% desses novos clientes estão em Portugal, que tem "um valor estratégico" para o banco, segundo os administradores, citados pela Europa Press.

"A força na captação de novos clientes refletiu-se no crescimento do negócio. Assim, os depósitos de clientes cresceram mais de 1.900 milhões de euros só no segundo trimestre e a concessão de crédito aumentou 7,9% em termos homólogos, com destaque para as empresas e as famílias. O volume de negócios do banco ultrapassa os 114.000 milhões de euros", segundo o comunicado do Abanca divulgado hoje.

O Abanca fechou o ano passado com lucros de 217 milhões de euros, mais 40,7% do que em 2021.