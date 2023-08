Lucros do Banco Montepio quase triplicam para 67,8 milhões no 1º semestre

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

O Banco Montepio obteve resultados líquidos consolidados recorrentes de 67,8 milhões de euros no primeiro semestre, mais 44,5 milhões de euros que no período homólogo de 2022 (23,3 milhões de euros), foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o Banco Montepio informa que o rácio Common Equity Tier 1 e o rácio de Capital Total (fully implemented) atingiram 14,4% e 17,1%, respetivamente.

O Banco Montepio precisou que "a evolução favorável dos resultados recorrentes foi determinada pelo aumento do produto bancário, suportado na variação positiva da margem financeira e das comissões".

"Na sequência da redução significativa dos ativos não produtivos, do reforço dos rácios de capital e do sucesso registado no cumprimento dos objetivos do plano de ajustamento operacional, as agências de rating têm atribuído ao Banco Montepio sucessivas subidas de notação de risco, tendo a Fitch, nomeadamente, aumentado o rating da dívida sénior não garantida do Banco Montepio por três vezes consecutivas em 12 meses", adianta o Banco Montepio.