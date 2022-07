Lucros do banco suíço UBS sobem 11% para 4.167 ME no primeiro semestre

© EPA/CLAUDIO ONORATI

As receitas de janeiro a junho para a entidade sediada em Zurique ascenderam a 18.299 milhões de dólares (17.891 milhões de euros), um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior.

No segundo trimestre do ano, o lucro líquido totalizou 2.108 milhões de dólares ou 2.061 milhões de euros, mais 5%, e as receitas foram de 8.917 milhões de dólares (8.718 milhões de euros), mais 0,2%.

"Ficámos perto dos nossos clientes nestes tempos incertos, concentrados na melhoria do nosso ecossistema (...), o que combinado com a nossa estratégia, um modelo de negócio diversificado e um balanço robusto conduziu a bons resultados", disse o CEO (Chief Executive Officer) do UBS, Ralph Hamers.

"Estamos bem posicionados para o segundo semestre do ano para apoiar os nossos clientes num ambiente comercial que permanece incerto", concluiu Hamers no relatório hoje divulgado.

Por setor de atividade, o banco comunicou um aumento anual de 9% do lucro líquido na divisão de gestão de património durante o segundo semestre, e na banca pessoal e empresarial indicou que o rendimento do capital próprio atribuível se manteve nos 18%.