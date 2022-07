Lucros do Bankinter crescem quase 11% e Portugal contribui com 30 milhões de euros no 1º semestre

Portugal contribuiu com 30 milhões de euros para os lucros do Bankinter no primeiro semestre © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Julho, 2022 • 08:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espanhol Bankinter lucrou 271 milhões de euros no primeiro semestre de 2022, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior, com os balcões em Portugal a contribuírem com 30 milhões de euros.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira e publicado pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o grupo bancário assinala que os resultados são apenas relativos à atividade puramente bancária, uma vez que em 2021 o balanço o incluía "quatro meses de receitas da Línea Direta".

"Todas as linhas de negócio e rubricas da conta de resultados, assim como os principais indicadores, registam crescimentos em relação ao mesmo período de 2021, o que demonstra a capacidade do Bankinter para substituir com receitas puramente bancárias as receitas provenientes da Línea Direta, cuja separação do banco ocorreu no final de abril de 2021", refere o grupo bancário na nota.

Os principais rácios de gestão indicam que a rendibilidade dos capitais próprios, ROE, se situa nos 11,6%; o rácio de eficiência de 44,4% e o rácio de morosidade (NPL) nos 2,11%.

Os resultados antes de impostos sobre a atividade bancária foram de 373,9 milhões de euros, o que, explica o banco, em termos comparáveis com o mesmo valor de 2021, representa um aumento superior a 30%.

O rácio de capital CET1 "fully loaded" foi de 11,9%, "muito acima do limite mínimo exigido ao Bankinter pelo BCE [Banco Central Europeu], que é de 7,726%".

Quanto ao negócio que tem em Portugal, o grupo bancário destaca a "excelente evolução dos indicadores de negócio", tendo o lucro antes de impostos sido de 30 milhões de euros, mais 16% do que nos primeiros seis meses de 2021.

Já a carteira de crédito ascendeu a 7.500 milhões de euros, mais 10% em termos homólogos, e os recursos dos clientes cresceram 19%, para 6.500 milhões de euros.

O Bankinter Portugal obteve um rendimento líquido de juros e um rendimento bruto 11% e 9% mais elevados, respetivamente, do que no mesmo período de 2021.

O grupo espanhol Bankinter está em Portugal desde 2016, quando comprou parte da atividade e a rede comercial do Barclays.

Em 2021, o grupo bancário teve lucros de 1.333 milhões de euros, incluindo uma mais-valia extraordinária não recorrente pela venda da 'Línea Directa', com os balcões em Portugal a contribuírem com 50 milhões de euros (antes de impostos) .