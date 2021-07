Lucros do BCP afundam 84% para 12,3 milhões no primeiro semestre

Miguel Maya, presidente executivo do Millnnenium bcp

O Millennium bcp registou lucros de 12,3 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, o que corresponde a uma queda homóloga de 84%.

O banco explica a descida dos resultados com "o reforço de 214,2 milhões de euros das provisões para riscos

legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia e itens específicos de 87,2 milhões de euros em Portugal, respeitantes essencialmente a custos de reestruturação".

"Por outro lado, o contributo da atividade em Portugal para o resultado consolidado do Grupo, situou-se num patamar semelhante ao registado na primeira metade do ano anterior, não obstante ter sido fortemente condicionado pelo reconhecimento de uma provisão, no montante de 81,4 milhões de euros, para fazer face aos custos com o plano de reestruturação do quadro de pessoal em curso", adianta o banco no comunicado com os resultados.

A margem financeira do BCP melhorou 0,7% para 768,2 milhões de euros e o produto bancário cresceu 6,6% para 1122,6 milhões de euros.

Atualizada às 17H42 com mais informação