Lucros do BCP caem 24,6% para 138,1 milhões de euros em 2021

Miguel Maya, presidente executivo do grupo BCP

O BCP obteve um lucro de 138,1 milhões de euros em 2021, refletindo uma queda de 24,6% face ao ano de 2020, de acordo com as contas veiculadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta segunda-feira. Os números revelam um recuo ainda maior que o previsto pelos analistas (esperavam um lucro de 155 milhões), com a operação na Polónia a pressionar o desempenho global do grupo.

O grupo BCP viu a operação polaca influenciar negativamente as contas, devido a encargos de 532,6 milhões de euros associados à carteira de créditos em francos suíços concedidos pela subsidiária Bank Millennium. Em causa estão riscos legais associados à carteira de créditos hipotecários concedidos em moeda estrangeira (totalizam 2.305,2 milhões de zlótis).

Em conferência de imprensa, Miguel Maya, presidente executivo do grupo, sublinhou que, excluindo estes encargos, o grupo teria alcançado um resultado líquido de 404,9 milhões (+56,6% face a 2020). O banqueiro realçou que as contas ainda refletem efeitos negativos da pandemia da covid-19.

As contas foram ainda influenciadas "por itens específicos de 90,7 milhões de euros (essencialmente custos com o ajustamento do quadro de pessoal) em Portugal". Comparando o ano de 2021 com o ano de 2020, a operação portuguesa viu o número de trabalhadores encolher em 724 pessoas (-10,3%) para um total de 6.289 funcionários. O CEO do BCP referiu-se a à diminuição do número de quadros como um "processo complexo e necessário para a sustentabilidade do banco".

Também as "contribuições obrigatórias para o setor bancário, em Portugal, de 56,2 milhões de euros" pesaram no balanço de 2021.

Nas contas do grupo, destacam-se os prejuízos de 291,9 milhões de euros da operação polaca. Já, em Portugal, o BCP registou um resultado líquido 172,8 milhões de euros, o que representa uma melhoria homóloga de 28,5%.

No global da operação do grupo BCP, a margem financeira subiu 3,7%, para 1.588,6 milhões de euros, com Miguel Maya a salientar um "comportamento positivo, apesar da compressão da taxa de margem [passou de 2%, em 2020, para 1,93% em 2021]". "Resultou de maior atividade, de mais crédito e beneficiou também dos menores custos com o wholesale funding", argumentou, referindo que a diminuição da taxa de margem financeira foi compensada pelo "volume da margem".

O crescimento da margem financeira - apesar da diminuição da taxa de margem - resultou, entre outros itens, de uma melhoria de 4,5% do crédito a clientes, para 56,4 mil milhões de euros, bem como dos recursos totais de clientes que subiram 6,6%, para 90,1 mil milhões. Já os depósitos dos clientes cresceram em 7,8 mil milhões de euros. As comissões cresceram 7,6% para 727,7 milhões de euros.

O produto bancário registou, desta forma, um crescimento homólogo de 3,4%, para 2.334,4 milhões de euros.

Os custos operacionais agravaram-se em 2,3%, para 1.115,6 milhões de euros. Mas, sem contar com "itens específicos", como a reestruturação, estes custos caem 1,8%, para 1.024,9 milhões.

Não obstante, o resultado operacional core, excluindo itens específicos, cresceram 10,9%, para 1.291,4 milhões de euros.

