Lucros do BCP quase duplicam para 215 milhões de euros no primeiro trimestre

Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP. © Nuno Brites / Global Imagens

Os lucros do Millennium BCP quase duplicara para 215 milhões de euros no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo. De janeiro a março deste ano, "o resultado líquido foi de 215 milhões de euros o que compara com 112,9 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, é um crescimento de 90,5%", apesar dos efeitos negativos do Bank Millennium na Polónia que gerou encargos de "207,5 milhões de euros", anunciou esta segunda-feira o presidente executivo do banco, Miguel Maya, durante a apresentação dos resultados do primeiro trimestre do ano.

O CEO do BCP destacou que dos custos gerados com a filial polaca, "71,6 milhões resultaram de ajustamentos mais conservadores aplicados ao modelo de provisionamento", sublinhando "o resultado positivo registado de 127 milhões relacionado com a venda da participação (80%) da Millennium Financial Services no âmbito da parceria estratégica na área de bancassurance".

A atividade bancária em Portugal gerou um lucro de 170,8 milhões de euros, no primeiro trimestre de 2023, o que corresponde a um crescimento de 58,7% face aos 107,6 milhões de euros registados no mesmo período do ano anterior.

