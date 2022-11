Lucros do BNP Paribas sobem 12% para mais de 8 mil milhões de euros até setembro

Banco BNP Paribas com lucros de 12% até setembro © © NUNO FOX

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Novembro, 2022 • 10:36

O banco francês BNP Paribas registou um lucro líquido atribuível de 8.046 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, mais 12% do que no mesmo período de 2021, anunciou o banco esta quinta-feira

O custo do risco registado pelo maior banco francês nos primeiros nove meses de 2022 ascendeu a 2.192 milhões de euros, menos 9,2% do que entre janeiro e setembro de 2021, incluindo um impacto negativo de 947 milhões de euros no terceiro trimestre, um aumento de 34,1%.

Por outro lado, o volume de negócios líquido do BNP Paribas até setembro ascendeu a 38.310 milhões de euros, mais 9,4% do que o valor registado pelo banco um ano antes.

O rendimento líquido de juros do banco francês ascendeu a 17.150 milhões de euros até setembro, mais 6,9%, enquanto as receitas de comissões aumentaram 0,3% para 7.824 milhões de euros.

Entre julho e setembro, o lucro líquido atribuível ao BNP Paribas foi de 2.761 milhões de euros, mais 10,3% do que o valor registado no terceiro trimestre de 2021, enquanto as receitas do banco francês aumentaram 8% para 12.311 milhões de euros.

"O grupo alcançou resultados sólidos no terceiro trimestre", disse o presidente executivo, Jean-Laurent Bonnafé, do BNP Paribas.

"Continuamos a desenvolver as nossas atividades e a mobilizar os nossos recursos para servir os nossos clientes e a economia europeia", acrescentou.