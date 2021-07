Lucros do BPI sobem para 185 milhões no primeiro semestre

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, durante a apresentação de resultados 1.º Trimestre de 2021 da instituição bancária, na sede em Lisboa, 10 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Banco BPI, do espanhol CaixaBank, registou um lucro líquido consolidado de 185 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, que compara com 43 milhões de euros em igual período do ano passado.

"Na atividade em Portugal, o resultado líquido recorrente do BPI ascendeu a 89 milhões de euros, que compara com os 6 milhões de euros registados no período homólogo do ano passado, quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos da pandemia", adiantou o banco num comunicado divulgado esta sexta-feira.

"O lucro da atividade em Portugal está em níveis pré-pandemia: no primeiro semestre de 2019, o BPI registou um lucro de 87 milhões de euros", aponta.

O BPI destaca que, no segundo trimestre deste ano, o angolano BFA aprovou o dividendo ordinário de 2020 e uma distribuição de reservas livres, com pagamento em três prestações: 40% em setembro de 2021, 30% em junho de 2022 e 30% em junho de 2023. No caso do BPI, o banco "reconheceu 40 milhões de euros do dividendo ordinário de 2020 em resultados e 79 milhões de euros da distribuição de reservas, dos quais 50 milhões de euros foram reconhecidos em resultados e 29 milhões de euros diretamente em reservas".

"Deste modo, o contributo da participação no BFA para o resultado consolidado foi 92 milhões de euros [que inclui os 40 milhões de euros do dividendo de 2020 e 50 milhões de euros da distribuição de reservas reconhecidos em resultados]. O contributo da participação no (moçambicano) BCI foi de 9 milhões de euros no semestre", explica o BPI.

Em termos de impacto no capital, "os 119 milhões de euros serão reconhecidos no Common Equity T1 (CET1) à medida que forem recebidos em Portugal".

O CaixaBank anunciou esta manhã que registou lucros de 4,1 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2021, que compara com 205 milhões de euros na primeira metade de 2020. O grupo espanhol formalizou a fusão com o Bankia nos primeiros três meses de 2021.

Comissões crescem 11%

A margem financeira do BPI cresceu 3,2% em termos homólogos, para 227 milhões de euros, "suportada pelo crescimento do volume de crédito e pelo contributo da atividade de gestão do balanço, apesar do estreitamento da margem de intermediação e dos desafios colocados pelo continuado enquadramento de taxas de juro de mercado negativas".

O produto bancário registou um crescimento significativo de 11,5% para 350 milhões de euros, "influenciado positivamente pelo desempenho robusto dos proveitos core e o aumento dos resultados em operações financeiras". O BPI registou um crescimento das comissões líquidas de 11% para 130 milhões de euros.

Os custos de estrutura desceram 0,6%, tendo os custos com pessoal diminuído 5,9%.

O BPI perdeu 60 trabalhadores desde o início do ano e a sua rede de balcões também encolheu. O banco terminou o mês de junho com menos 34 agências e menos dois centros 'premier' face ao final de dezembro de 2020.

Atualizada às 11H56 com mais informação