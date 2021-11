Lucros do BPI sobem para 242 milhões até setembro

O CEO do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, durante a apresentação de resultados 1.º Trimestre de 2021 da instituição bancária, na sede em Lisboa, 10 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Banco BPI, do espanhol CaixaBank, registou um lucro líquido consolidado de 242 milhões de euros nos nove meses deste ano, valor que compara com 86 milhões de euros em igual período de 2020.

Na atividade em Portugal, o resultado líquido recorrente do BPI cresceu para 137 milhões de euros, face aos 47 milhões de euros no mesmo período do ano passado, "quando se registaram imparidades significativas para prevenir potenciais impactos" da crise provocada pelas medidas adotadas na gestão da pandemia.

O banco adianta, no comunicado com os resultados dos nove meses, que o contributo da participação no angolano BFA para o resultado consolidado foi de 100 milhões de euros. Esta verba inclui os 40 milhões de euros do dividendo de 2020 e 50 milhões de euros da distribuição de reservas reconhecidos em resultados.

Quanto ao contributo da participação no moçambicano BCI, foi de 14 milhões de euros até setembro.

A margem financeira "manteve-se resiliente", com uma subida de 2,8% em termos homólogos, para 340 milhões de euros, "assente no crescimento do volume de crédito e no contributo da atividade de gestão do balanço, apesar do estreitamento da margem de intermediação e dos desafios colocados pelo continuado enquadramento de taxas de juro de mercado negativas".

O produto bancário cresceu 10,2%, "suportado pelo desempenho robusto dos proveitos core e o aumento dos resultados em operações financeiras".

Quanto às comissões líquidas, aumentaram 15,7% face ao período homólogo, para 204 milhões de euros, "impulsionadas pelo dinamismo comercial nos fundos de investimento e seguros de capitalização e pelo aumento da intermediação de seguros, e das comissões bancárias associadas a crédito e a contas, que compensaram a descida nas comissões de meios de pagamento".

A carteira total de crédito a clientes do banco subiu 7,5% para 27,1 mil milhões de euros, tendo a quota de mercado do banco aumentado para 10,9% em agosto deste ano, mais 30 pontos base face ao mesmo mês de 2020.

Os recursos totais de clientes cresceram 9,2% para 39,3 mil milhões de euros no final de setembro de 2021. Os depósitos de clientes cresceram 10,9% em termos homólogos para 28 mil milhões de euros.

Atualizada às 12H17 com mais informação