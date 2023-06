Lucros do EuroBic mais do que quintuplicam em 2022 para 40 milhões de euros

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O EuroBic registou, em 2022, resultados líquidos de 40,3 milhões de euros, um valor que é mais de cinco vezes superior aos 7,5 milhões de euros que tinha registado no ano anterior, adiantou o banco em comunicado.

"O resultado líquido do exercício de 2022 ascendeu a 40,3 milhões de euros, que compara muito positivamente com os 7,5 milhões de euros de resultado no ano anterior", referiu a instituição, que indicou que "conseguiu, em 2022, melhorar os seus indicadores de atividade comercial, registando um aumento de 2% no volume de negócios, que atingiu os 12.180 milhões de euros".

O EuroBic justificou esta evolução positiva com o "crescimento de 1,8% no crédito a clientes, que atingiu os 5.666 milhões de euros" e com "um aumento de 2,2% nos recursos de clientes, que alcançaram um valor de 6.234 milhões de euros", referiu.

De acordo com a instituição, a sua atividade comercial no ano passado foi "essencialmente dirigida ao desenvolvimento de soluções financeiras para apoio às empresas e empreendedores", destacando "os financiamentos disponíveis no portfólio de medidas de apoio institucional à atividade económica", nomeadamente "através de crédito protocolado e das linhas de apoio à economia".

O banco garantiu ainda que continua a "apoiar as famílias nos seus investimentos estruturais, designadamente com crédito destinado à compra de habitação", acrescentando que o seu balanço reflete "a atividade desenvolvida pela rede comercial".

"Especialmente significativa foi a capacidade demonstrada na renovação da base de clientes, tendo a captação de novas relações comerciais subido 21,3% face a 2021", referiu a instituição.

O EuroBic revelou que "manteve uma sólida posição de liquidez e de capital, com o rácio CET1 a subir para 14,7% (no caso do EuroBic, constituído a 100% por capitais próprios), ultrapassando os requisitos regulamentares".

Por outro lado, o seu rácio de crédito 'non performing' reduziu-se para 3,5%, em termos brutos, e 0,8%, em termos líquidos.

Segundo dados divulgados na mesma nota, o EuroBic reduziu, em 2022, o número de colaboradores em 1,8%, para 1.439.