Lucros do grupo dinamarquês Maersk caem 66% para 2104 milhões de euros no primeiro trimestre

A AP Moller-Maersk, o maior grupo industrial dinamarquês, registou um lucro líquido de 2.323 milhões de dólares (2.104 milhões de euros) no primeiro trimestre, menos 66% do que no período homólogo.

A queda em relação ao resultado recorde de há um ano deveu-se a uma diminuição da procura e a taxas de frete mais baixas, informou o grupo dinamarquês, que detém a Maersk Line, uma das principais companhias de transporte marítimo de contentores do mundo, no seu balanço.

"O resultado do primeiro trimestre reflete a normalização da procura e da oferta mundiais, caracterizada pela correção das existências observada nas economias ocidentais nos últimos dois trimestres", escreveu a empresa no seu balanço.

O resultado líquido de exploração (ebit) foi de 2.326 milhões de dólares (2.107 milhões de euros), uma descida de 68%.

As receitas ascenderam a 14.207 milhões de dólares (12.867 milhões de euros), uma queda de 26% em relação ao mesmo período de 2022.

O grupo dinamarquês espera que o declínio nos volumes se estabilize até o final do primeiro semestre, levando a uma procura "mais equilibrada".

Este fator e a expectativa de um fraco crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global significam que a AP Moller-Maersk espera que o primeiro trimestre seja o seu melhor resultado parcial em 2023.