Lucros do grupo Maersk aumentam 63,3% no 3.º trimestre para 8.966 milhões de euros

Lucros da Maersk aumentaram © EPA/ALEX PLAVEVSKI

Dinheiro Vivo/Lusa 02 Novembro, 2022 • 12:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os lucros do grupo dinamarquês Møller-Mærsk aumentaram 63,3% no terceiro trimestre do ano, em termos homólogos, para 8879 milhões de dólares (8.966 milhões de euros), foi anunciado nesta quarta-feira.

A empresa escandinava aumentou a receita em 37% entre julho e setembro, para um valor trimestral recorde de 22.767 milhões de dólares (22.992 milhões de euros), noticia a Efe.

O volume de negócios refletiu o aumento de 37,6% nas receitas da divisão de transporte marítimo, para 18018 milhões de dólares (18.196 milhões de euros) e de 60,8% nas receitas do negócio de logística, para 4.182 milhões de dólares (4.223 milhões de euros), enquanto a área do terminal cresceu 8,7% no trimestre, para 1.117 milhões de dólares (1.128 milhões de euros).

No caso da divisão de transporte marítimo de cargas, a gigante dinamarquesa explicou que no terceiro trimestre a melhoria de resultados se deve principalmente a taxas de fretes significativamente maiores em contratos e embarques nas rotas da Ásia para a Europa, parcialmente compensadas por volumes mais baixos e custos mais altos.

"O resultado do terceiro trimestre foi outro recorde e o 16.º trimestre consecutivo de crescimento de lucro anual", disse o CEO da Maersk, Soren Skou, observando que as taxas de frete marítimo aumentaram novamente tanto ano a ano quanto em comparação com o segundo trimestre.

Nos primeiros nove meses deste ano, a empresa dinamarquesa obteve um lucro líquido atribuído de 24.248 milhões de dólares (24.488 milhões de euros), aumentando o resultado em 105% face ao ano passado, enquanto o volume de negócios da empresa cresceu nesse período 47,2%, até 63.709 milhões de dólares (64.340 milhões de euros).