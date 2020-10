Lucros do grupo Volkswagen caem 87% nos primeiros nove meses

Um carro da Volkswagen (VW), em Bremerhaven, na Alemanha. © INGO WAGNER / DPA / AFP

A Volkswagen informou que as vendas desceram para 155,486 mil milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 16,7% do que no ano anterior.

As entregas aos clientes totalizaram 6,5 milhões de unidades (-18,7%) até setembro, depois de se terem mantido estabilizadas no terceiro trimestre.

Nos três primeiros trimestres, o grupo Volkswagen obteve um lucro operacional de 1.693 milhões de euros (-87,5%) e um lucro depois de impostos de 1.731 milhões de euros (-84,5%).

"O negócio do Grupo Volkswagen foi gravemente atingido nos primeiros nove meses do ano pela pandemia da covid-19, mas recuperou significativamente no terceiro trimestre", disse a empresa num comunicado.

A queda das entregas, do volume de negócios e dos resultados no terceiro trimestre foi significativamente mais moderada do que no primeiro semestre do ano.

O grupo confirma que espera encerrar 2020 com um resultado operacional positivo.