Lucros do HSBC mais do que duplicam para 15,4 mil milhões de euros no primeiro semestre

© DR

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Agosto, 2023 • 09:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco HSBC revelou esta terça-feira que teve um lucro de 16.966 milhões de dólares (15.435 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, um aumento homólogo de 113% face a idêntico período do ano anterior.

Até junho deste ano, as receitas globais do grupo financeiro aumentaram 50,2%, para 36.876 milhões de dólares (33.555 milhões de euros), em virtude da subida das receitas de juros e das medidas de redução de custos, indicou o HSBC em comunicado enviado à Bolsa de Hong Kong, onde o banco está cotado.

A receita líquida de juros do HSBC, por sua vez, aumentou 36,45% na comparação com igual período do ano anterior, para 18.264 milhões de dólares (16.614 milhões de euros), enquanto a margem líquida de juros - a diferença entre os juros obtidos e os juros pagos aos clientes - foi de 1,7%, mais 46 pontos base do que há um ano.

O presidente executivo do banco, Noel Quinn, falando a propósito dos resultados financeiros afirmou que no primeiro semestre as contas foram "sólidas", tendo anunciado também um plano de recompra de ações até dois mil milhões de dólares em 2023, o segundo este ano, depois do plano lançado em maio no mesmo montante.