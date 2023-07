Lucros do Millennium crescem para 423 milhões de euros na primeira metade do ano

O CEO do Millennium BCP, Miguel Maya © LUSA

O Millennium Bcp fechou os primeiros seis meses de 2023 com lucros consolidados de 423,2 milhões de euros, que comparam com os 62,2 milhões registados no igual período do ano passado. Trata-se de um crescimento de 580%, para o qual a atividade em Portugal contribuiu com 353,7 milhões, mais 118% do que na primeira metade de 2022.

Os resultados foram comunicados esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e apresentados pelo presidente executivo, Miguel Maya, em conferência de imprensa.

"Esta evolução do resultado líquido consolidado reflete o desempenho favorável quer da atividade em Portugal, quer da atividade internacional, levando a que a rendibilidade dos capitais próprios (ROE) do grupo aumentasse significativamente face aos 2,4% apurados no primeiro semestre de 2022, fixando-se em 16,8% no primeiro semestre de 2023", explica o banco.

[Em atualização]