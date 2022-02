Lucros do Santander crescem 0,9% para 298,2 milhões em Portugal

Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Portugal © Rita Chantre / Global Imagens

O Santander anunciou esta quarta-feira resultados financeiros, sendo que em Portugal o banco registou um crescimento homólogo do resultado líquido de 0,9%, para 298,2 milhões de euros.

O crescimento ligeiro, no último ano, foi marcado ainda pelos efeitos da pandemia, mas também por medidas decorrentes da operação. O resultado líquido foi impactado pela necessidade de criar uma provisão de 164,5 milhões de euros (líquida de impostos), por causa do processo de reestruturação do banco, que se ficou na "otimização" da rede de agências e investimentos em processos de tecnologia.

Acresce o registo de imparidades líquidas de ativos financeiros ao custo amortizado, que caiu 60,8% para 73,5 milhões de euros, em termos homólogos.

Na apresentação dos resultados, Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do Santander Portugal, assinalou o crescimento de quase 3% do produto bancário, acompanhado por uma redução de mais de 8 dos custos operacionais, bem como por uma melhoria do rácio de eficiência.

