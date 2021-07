Lucros do Santander em Portugal descem 53% para 81,4 milhões no primeiro semestre

Santander © D.R.

O Santander em Portugal registou um lucro líquido de 81,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa uma queda homóloga de 52,9%.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, o banco frisa que, no primeiro trimestre, "foi registado um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros [líquido de impostos], para fazer face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia".

A margem financeira do banco recuou 4% para 383 milhões de euros e o produto bancário cresceu 9% para 717 milhões de euros. As comissões líquidas cresceram 11% para 203 milhões de euros. Quanto aos custos operacionais, recuaram 1,2% para 284 milhões de euros.

"O total de crédito a clientes foi de 43,4 mil milhões de euros, equivalente a um aumento de 3,0% face ao período homólogo, destacando-se o crescimento do crédito à habitação em 5,9%", avança o banco no comunicado.

Os recursos de clientes "ascenderam a 45,6 mil milhões de euros, um incremento de 5,9% face ao mesmo período do ano passado, evolução determinada pelo aumento de 4,0% em depósitos e de 15,6% em recursos fora de balanço".

O grupo espanhol anunciou esta quarta-feira que registou um lucro atribuível consolidado de 3.675 milhões de euros na primeira metade de 2021. Este resultado compara com "um prejuízo de 10,8 mil milhões de euros no mesmo período do ano passado", altura em que o grupo ajustou a avaliação do reconhecimento de ativos por impostos diferidos (DTAs).

