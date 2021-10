Lucros do Santander Portugal descem 32% para 172,2 milhões até setembro

Lisboa ,18/01/2019 - Balcão Work Café Santander . (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Em Portugal, o Santander Totta registou um lucro líquido de 172,2 milhões de euros nos nove meses deste ano, o que corresponde a uma descida de 32,3% face a igual período de 2020.

O banco lembra, no comunicado com os resultados, que no primeiro trimestre registou "um encargo extraordinário, no valor de 164,5 milhões de euros [líquido de impostos], para fazer face ao plano de transformação em curso, com a otimização da rede de agências e investimentos em processos e tecnologia".

"Embora se registe uma recuperação de comissões - originadas pelo aumento da transacionalidade dos nossos clientes - assim como uma descida dos custos, a margem financeira manteve a trajetória de queda verificada nos últimos trimestres, condicionada pelo atual nível das taxas de juro de mercado", afirmou Pedro Castro e Almeida, presidente executivo do banco, citado no comunicado, que foi divulgado esta quarta-feira.

"As receitas recorrentes de natureza comercial continuam afetadas por um contexto adverso, fruto da conjuntura económica incerta decorrente da pandemia e sobretudo da manutenção das taxas de juro negativas", adianta.

