Lucros dos CTT caem 38% para 5,4 milhões até março

João Bento, presidente executivo dos CTT © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal registaram uma desaceleração do resultado líquido atribuível a detentores de capital do grupo no primeiro trimestre de 2022. Os lucros do operador postal caíram 38,1%, para 5,4 milhões de euros, de acordo com as contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta quinta-feira.

O operador postal justifica o resultado (3,3 milhões de euros abaixo do obtido no primeiro trimestre de 2021) com uma influência negativa da "evolução do EBIT [lucro antes dos juros e taxas]", que em termos recorrentes totalizou 6,7 milhões de euros (-55,7% em termos homólogos), "fruto da queda registada no tráfego de maior valor e margem e dos custos associados à capacitação da rede de distribuição para o crescimento estrutural do e-commerce que se antecipa no mercado ibérico".

Já os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA), que indicam a rentabilidade do negócio, ascendou a 22 milhões de euros, menos 24,1% face ao primeiro trimestre do ano anterior.

