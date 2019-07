Lucros dos CTT crescem 21% para 9 milhões até junho

Os CTT fecharam junho com lucros de 9 milhões no primeiro semestre, uma subida de 21% face aos primeiros seis meses do ano passado, uma melhoria impulsionada em parte pela integração da 321 Crédito, bem como pelo menor impacto dos gastos com indemnizações por rescisões de contratos.

Os Correios atingiram no período 355 milhões de euros, em linha com período homólogo, excluindo o efeito da integração da 321 Crédito os rendimentos teriam ascendido a 349,9 milhões. O EBITDA fixou-se nos 46,4 milhões (+07%).

A área de correios recuou 4,3% os resultados, para 243,1 milhões de euros, com o expresso encomendas a aumentar 0,1%, para 72,8 milhões. Já o Banco CTT , que passou a integrar em maio a 321 Crédito, gerou receitas de 23,6 milhões, uma subida de 49,7%.

A integração desta empresa no banco representou um contributo de 5,1 milhões para os resultados no período, mas mesmo sem este efeito unidade teria registado uma subida de 17,4%, para os 18,5 milhões. Até junho o Banco CTT tinha 408 mil contas abertas, mais 124 mil do que em relação há um ano, 1,063,6 milhões de euros em depósitos (+44,4%), um crescimento da carteira de crédito habitação líquida de imparidades para 312,1 milhões de euros (+136,8%) e de produção de crédito ao consumo de 21,2 milhões de euros (+12,9%).

Os serviços financeiros subiram 24,1%, para 15,6 milhões, com os produtos das poupanças a contribuir com 11,9 milhões de euros (+47,2%). O negócio de vales postais realizou 7,4 milhões de transações, menos 95%, para 2,8 milhões de receitas (-13%), já no de pagamentos, sobretudo cobrança de impostos, foram processados 630 mil transações (-11,4%), resultando numa receita de 600 mil euros (-11,5%).

Os gastos operacionais recuaram 0,1%, para 308,6 milhões de euros. Uma contenção nos gastos devido à redução dos custos com fornecimento de serviços externos (FSE), que recuara 0,9%, para os 125,9 milhões, bem com os gastos com pessoal, que caiu 0,4%, para 169,2 milhões.

Plano de transformação com poupanças de 4,5 milhões

“As iniciativas do Plano de Transformação Operacional resultaram em poupanças de 4,5 milhões de euros que foram parcialmente compensadas pelo aumento de efetivos no Banco e Tourline (+1,1 milhões de euros), pelo aumento da contratação a termo (+0,7 milhões) e pela progressão de carreiras e rejuvenescimento de alguns quadros”, informa a empresa.

Até final de junho, os CTT tinha 12561 trabalhadores, menos 0,3%, do que há um ano. Uma redução que resultou do decréscimo nas áreas de correio e outros (-193) e serviços financeiros (-3), compensado pelo negócio de encomendas (+18) e banco (+140, dos quais 115 trabalhadores da 321 Crédito). Não fosse a integração dos quadros da 321 Crédito o número de trabalhadores teria reduzido 153 no período.

Em três anos saíram 531 trabalhadores dos CTT

No seu conjunto, as áreas de operações e distribuição (6027 trabalhadores dos quais 4410 são carteiros) e rede de retalho (2574) representam cerca de 78% do número de colaboradores da empresa.

Estes números já refletem 102 saídas este ano a juntar aos 429 saídas desde 2017 (161 pessoas) e 268 (o ano passado), que ocorreram no âmbito do plano de transformação da empresa em curso.

Investimento

No semestre o operador postal investiu 14,7 milhões de euros, uma subida de 77,9%, “inferior ao valor previsto”. Um aumento relacionado com o investimento em equipamento de tratamento postal (+6,4 milhões).