Lucros dos CTT disparam 130% para 38,4 milhões em 2021

João Bento, CEO dos CTT © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal registaram um resultado líquido de 38,4 milhões de euros, valor que se traduz num crescimento homólogo de 130,4%, de acordo com as contas reportadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira. O crescimento deveu-se a uma melhoria em todos os segmentos de negócio, notando-se uma recuperação no negócio do correio e um crescimento recorde na área das encomendas, que resultou numa melhoria da rentabilidade (EBIT) recorrente da empresa.

Os números alcançados vão ao encontro das estimativas dos analistas, que estimavam um lucro entre os 35 e os 39,8 milhões de euros. Em 2020, o resultado líquido não chegava aos 17 milhões, um valor muito abaixo dos mais de 29 milhões registados em 2019. Em 2021, a empresa liderada por João Bento mais do que duplicou lucros, face ao ano anterior. Assim, não só recuperou da desaceleração nos ganhos, em 2020, como superou os lucros de 2019, tendo em conta o contexto pandémico.

Os rendimentos operacionais aumentaram 13,8%, para 847,9 milhões de euros. A empresa refere que o volume de negócios reflete "um consistente processo de transformação do negócio com menor dependência do correio tradicional". Ainda assim, o negócio do correio e outros acelerou mais de 4%, para 444,4 milhões, o que se explica com "novos negócios de soluções empresariais incluindo a aquisição da NewSpring Services. Mais força teve o negócio Expresso e Encomendas, que totalizou rendimentos de 255,7 milhões (+32,5%), um novo máximo impulsionado "pelo forte desempenho da região ibérica" - Espanhou contribuiu com 45 milhões (+62,3%) e Portugal com 17,1 milhões (+14,5%).

O Banco CTT contribuiu com 98,9 milhões de euros para o bolo total dos rendimentos, o que se traduz numa melhoria homóloga de 20,4%. Já os Serviços Financeiros e Retalho subiram 11%, para 48,9 milhões.

Contas feitas, os CTT reportaram um resultado operacional recorrente antes de descontar as despesas com impostos e juros (EBIT) recorrente de 60,1 milhões de euros. O valor supera as estimativas e representa uma melhoria de 18,6 milhões na rentabilidade da empresa, face a 2020. Esta melhoria é justificada pelos "incrementos significativos" no segmento Expresso e Encomendas (+12,2 milhões) e Banco CTT (3,4 milhões), ou seja, um incremento de 70%.

