Lucros dos CTT recuam quase 43% em 2020 para os 16,7 milhões de euros

CTT. © Natacha Cardoso/Global Imagens

O lucro dos CTT caiu 42,9% no ano passado, atingindo os 16,7 milhões de euros, de acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira.

No ano passado, as receitas atingiram os 745,2 milhões de euros, uma subida de 0,7% em termos homólogos.

O EBITDA caiu 10,8% em 2020, para os 90,5 milhões de euros.

A pandemia e o confinamento fez mexer os números da área Expresso e Encomendas, com os CTT a referir que esta área "foi um verdadeiro motor de crescimento para os CTT". Esta área gerou receitas de 193 milhões de euros, uma subida de 26,6%.

No último trimestre do ano, os CTT contabilizaram 8 milhões de encomendas entregues em Portugal, uma subida de 38,4% em termos homólogos.

Já as receitas de Correio & Outros caíram 10,8% no ano passado, totalizando 426,1 milhões de euros. A empresa refere que "a quebra no volume de correio foi acelerada em 2020 devido à pandemia, sendo expectável que a tendência melhore em 2021".

Em relação ao Banco CTT, foram registadas receitas de 82,1 milhões de euros, uma subida de 30,5%.

Os Serviços Financeiros e Retalho decresceram 7,1% no ano passado, contabilizando receitas de 44 milhões de euros.

(em atualização)