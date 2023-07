Lucros dos CTT sobem 79%, para 26 milhões de euros, até junho

Presidente dos CTT, João Bento. © Gerardo Santos / Global Imagens

O resultado líquido dos CTT - Correios de Portugal cresceu no primeiro semestre 79%, para 26 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado. O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) subiu 58,7%, para 80,1 milhões de euros.

Segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os rendimentos operacionais do grupo atingiram os 480,4 milhões de euros, entre janeiro e junho, em termos homólogos.

O grupo liderado por João Bento refere que o crescimento dos rendimentos reflete "o crescimento de todas as áreas de negócio, exceto do [segmento] Correio e Outros".

Os serviços financeiros e retalho subiram 91,4%, o Expresso e Encomendas 15,2% e o Banco CTT 20,5%. Os CTT destacam que o segmento Expresso e Encomendas foi "impulsionado pelo desempenho em Portugal e Espanha, sendo esta última responsável por 59,6% do tráfego e 53,4% dos rendimentos no segundo trimestre de 2023".

"A aceleração do crescimento no segundo trimestre implicou o aumento dos rendimentos", prosseguem os Correios, no semestre para 141,3 milhões de euros (+15,2% homólogos).

Negócio do Banco cresce 20,5%

Os rendimentos operacionais do Banco CTT, área que deixou de ser liderada por João Moreira Rato há cerca de um mês, ascenderam a 69,8 milhões de euros no primeiro semestre. O valor traduz um crescimento homólogo de 20,5%.

"O crescimento dos rendimentos contou com a performance positiva da margem financeira, que atingiu 46,0 milhões de euros" no semestre, ou seja, mais 11,6 milhões de euros, ou um aumento de 33,8% homólogo.

Os CTT realçam que os rendimentos do banco beneficiaram "da subida de taxas de juro e do crescimento de volume", levando os juros recebidos a "aumentar 21,2 milhões de euros" em termos homólogos. Os juros pagos aumentaram 9,6 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2022, "devido ao aumento das taxas de remuneração dos depósitos dos clientes e securitizações de crédito automóvel".

No período em análise, os juros recebidos do crédito automóvel subiram 21,3% para 25,3 milhões de euros, "ascendendo a uma carteira líquida de imparidades de 813,0 milhões de euros (+6,9% face a dezembro de 2022)".

A produção de crédito automóvel situou-se em 135,1 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, mais 7,6%.

Já a carteira de crédito ao consumo do cartão Universo "gerou rendimentos de 11,5 milhões de euros, um aumento de 11,8%, "com um volume de balanço líquido de imparidades de 299,9 milhões de euros", uma descida de 15,2% face a dezembro último.

"A redução progressiva da carteira da parceria com o seu término previsto até 31 de dezembro de 2023, face ao contexto económico atual em particular de taxas juro e do custo do risco associado, permitirá melhorar o perfil de risco e fortalecer o balanço e solvabilidade do Banco CTT aumentando a sua flexibilidade", lê-se.

Quanto aos juros recebidos de crédito à habitação, registou-se um crescimento de 9,2 milhões de euros no semestre, mais que quadruplicando (373,2%), "tendo em conta que as taxas Euribor do primeiro semestre foram significativamente mais altas", em termos homólogos, que eram negativas.

"As taxas de referência do crédito habitação refletiram um forte crescimento em resultado da subida das taxas de juro diretoras definidas pelo Banco Central Europeu (BCE), devido ao aumento da inflação na zona euro", sendo que "a carteira de crédito habitação líquida de imparidades ascendeu a 676,9 milhões de euros", mais 2,8% do que no final do ano passado.

A produção de crédito à habitação situou-se em 87,9 milhões de euros no semestre, um aumento de 22%.

Os depósitos de clientes (consolidado Banco CTT) situaram-se em 2 395,7 milhões de euros no final do semestre, mais 5,1% face a dezembro de 2022, "com um aumento de 50,2% dos depósitos a prazo e uma redução de 12,5% dos depósitos à ordem, face a dezembro de 2022".

No final de junho, o Banco CTT tinha 625 mil contas, mais 23 mil do que em dezembro de 2022.