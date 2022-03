Lucros dos CTT terão superado níveis anteriores à pandemia em 2021, estimam analistas

© Amin Chaar/Global Imagens

O lucro dos CTT - Correios de Portugal em 2021 deverá ser de, pelo menos, 35 milhões de euros, de acordo com o consenso de analistas que seguem o desempenho financeiro do operador postal. A confirmar-se o cenário, a empresa liderada por João Bento não só recuperou, em 2021, da desaceleração nos ganhos no anterior como já supera os lucros de 2019, tendo em conta o contexto pandémico.

O operador postal apresenta as contas de 2021 esta quarta-feira. De acordo com o consenso de analistas (com base em estimativas Barclays, CaixaBank BPI, Caixa BI e JB Capital Markets), o resultado líquido reportado oscilará entre os 35 e os 39,8 milhões de euros, fixando um lucro médio de 37,7 milhões de euros.

Estes valores têm em consideração rendimentos operacionais entre 835,1 e 848 milhões de euros, com os analistas a estipularem um valor médio de 840,8 milhões de euros.

A unidade do correio, que é a principal área de negócio dos CTT, deverá alcançar uma faturação de 426 milhões de euros, pelo menos. Confirmando-se o valor, o operador postal terá conseguido, em 2021, inverter a trajetória de quebra que tem registado nos últimos anos. Esta área tinha recuado mais 10%, para 422 milhões, em 2020.

A área de expresso e encomendas, segundo os analistas, deverá ter registado rendimentos de 256,1 milhões no mínimo. Já os serviços financeiros deverão, pelo menos, obter receitas de 47,7 milhões. O Banco CTT terá conseguido rendimentos de 97,6 milhões de euros, pelo menos.

Observando a rentabilidade dos CTT, os analistas preveem um resultado operacional recorrente antes de descontar as despesas com impostos e juros (EBIT) de 58 milhões de euros.

Os analistas antecipam, ainda, que o dividendo dos CTT relativo a 2021 deverá oscilar entre os 26 e os 30,9 cêntimos. A remuneração ao acionista relativa a 2020 fixou-se nos 8,5 cêntimos.