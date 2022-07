Lucros operacionais da UPS sobem 8,5% para 3.442 milhões de euros no 2.º trimestre

UPS registou lucros no segundo trimestre © UPS

A UPS obteve um lucro operacional de 3.500 milhões de dólares (cerca de 3.442 milhões de euros) no segundo trimestre, mais 8,5% que no mesmo período do ano passado, foi anunciado esta quarta-feira.

Em comunicado, a UPS indica que as receitas consolidadas atingiram 24.800 milhões de dólares no segundo trimestre, mais 5,7% que no período homólogo de 2021.

"Embora o contexto global esteja em constante mudança, o nosso enquadramento estratégico 'better, not bigger' permitiu-nos melhorar praticamente em todos os aspetos da nossa atividade, possibilitando mais agilidade e um forte desempenho financeiro", afirmou a presidente executiva, Carol Tomé, da UPS.